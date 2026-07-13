Пьяный хабаровчанин украл велосипед покататься и забыл, где его бросил

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу велосипеда у жительницы дома на улице Кубяка. Женщина оставила транспорт на первом этаже без противоугонного троса, а утром не нашла его на месте, сообщает hab.aif.ru.
Потерпевшая работает кадровым специалистом в коммерческой организации. Велосипед стоимостью 10 тысяч рублей она купила для личных поездок и с наступлением тёплой погоды стала активно им пользоваться. Вечером, около 22:30, горожанка как обычно оставила его на первом этаже дома.
На следующий день велосипед исчез. Сотрудники третьего городского отдела полиции установили подозреваемого — 20-летнего жителя Железнодорожного района. Молодой человек не работает, раньше к уголовной ответственности не привлекался.
По данным полиции, в тот вечер он был в гостях и возвращался домой нетрезвым. Увидев непристёгнутый велосипед, парень решил покататься по городу, забрал его и уехал. Потом бросил транспорт, но где именно — вспомнить уже не смог.
Во время следственных действий подозреваемый полностью возместил ущерб из личных денег.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.