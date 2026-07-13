Хабаровчанин избил соперника из-за ревности

В стационар доставили 35-летнего жителя Некрасовки с травмами головы и туловища. Полиция отреагировала на сообщение об этом факте — был задержан 34-летний ранее несудимый мужчина. Подозреваемый рассказал, что не нашел сожительницу с детьми после возвращения домой. Мужчина узнал, где она может быть, пришел по адресу и услышал за дверью знакомые голоса. Дверь ему не открыли, поэтому он ее выломал и во время ссоры из-за ревности избил мужчину, который находился в помещении. После этого ревнивец отвез пострадавшего в больницу и вернулся к себе домой. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.