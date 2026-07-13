Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин избил соперника из-за ревности

В стационар доставили 35-летнего жителя Некрасовки с травмами головы и туловища. Полиция отреагировала на сообщение об этом факте — был задержан 34-летний ранее несудимый мужчина. Подозреваемый рассказал, что не нашел сожительницу с детьми после возвращения домой. Мужчина узнал, где она может быть, пришел по адресу и услышал за дверью знакомые голоса. Дверь ему не открыли.

В стационар доставили 35-летнего жителя Некрасовки с травмами головы и туловища. Полиция отреагировала на сообщение об этом факте — был задержан 34-летний ранее несудимый мужчина. Подозреваемый рассказал, что не нашел сожительницу с детьми после возвращения домой. Мужчина узнал, где она может быть, пришел по адресу и услышал за дверью знакомые голоса. Дверь ему не открыли, поэтому он ее выломал и во время ссоры из-за ревности избил мужчину, который находился в помещении. После этого ревнивец отвез пострадавшего в больницу и вернулся к себе домой. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.