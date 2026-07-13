Хабаровчанин перевёл 230 тысяч за трактор и остался без техники

В Хабаровске 46-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников при покупке небольшого трактора. Мужчина нашёл объявление на специализированном сайте, перевёл продавцам 230 тысяч рублей, но технику так и не получил, сообщил hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.