Хабаровчанин перевёл 230 тысяч за трактор и остался без техники

В Хабаровске 46-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников при покупке небольшого трактора. Мужчина нашёл объявление на специализированном сайте, перевёл продавцам 230 тысяч рублей, но технику так и не получил, сообщил hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.
Горожанин подбирал трактор для личных нужд и остановился на подходящем варианте. Через форму обратной связи он списался с людьми, которые представились представителями организации по продаже спецтехники.
Покупатель обсудил с ними оплату и отгрузку, после чего полностью перечислил стоимость трактора. Деньги он отправил на указанный банковский счёт, причём без договора и других документов, подтверждающих сделку.
Как только 230 тысяч рублей ушли получателям, «продавцы» перестали отвечать. Ни трактора, ни возврата денег мужчина не дождался и обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.