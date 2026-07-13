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Владимиров: у Ставрополя после атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне

В результате атаки беспилотников украинских войск зафиксировано возгорание на территории промзоны в Ставропольском крае, заявил Владимир Владимиров.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ставропольском крае, проинформировал Владимир Владимиров.

Губернатор уточнил, что в результате атаки беспилотников украинских войск зафиксировано возгорание в хуторе Вязники Шпаковского круга на территории промзоны.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

«В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчёты… По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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