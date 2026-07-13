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Минпросвещения рекомендовало ограничить использование гаджетов детям до двух лет

Это поможет избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием, говорится в документе министерства.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рекомендует ограничить использование гаджетов детьми до двух лет. Это следует из письма министерства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Минпросвещения направило в регионы письмо с актуализированными методическими рекомендациями по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

«Хотя де-юре сегодня отсутствуют формально определенные нормы права, которые устанавливали бы запрет на использование детьми, не достигшими двухлетнего возраста, информационных технологий, де-факто научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2-х лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием», — говорится в документе.