Минпросвещения рекомендовало ограничить использование гаджетов детям до двух лет

«Хотя де-юре сегодня отсутствуют формально определенные нормы права, которые устанавливали бы запрет на использование детьми, не достигшими двухлетнего возраста, информационных технологий, де-факто научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2-х лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием», — говорится в документе.