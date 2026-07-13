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Стала известна причина отставки посла Украины в США Стефанишиной

FT связала дело о покупке элитной недвижимости с отставкой посла Стефанишиной.

Источник: Комсомольская правда

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием приобретения ее семьей элитной недвижимости в Киеве по цене ниже рыночной. Об этом сообщает Financial Times.

Незадолго до назначения Стефанишиной на свой пост появились сообщения о покупке ее матерью Надеждой Кравец квартиры в жилом комплексе «Львовская площадь» в 2022 году, отмечает издание.

По данным газеты, стоимость трехкомнатной квартиры площадью около 100 квадратных метров составила 3,04 миллиона гривен, тогда как аналогичные объекты у застройщиков предлагались минимум за 12 миллионов гривен.

Комментируя сделку для издания риелтор назвал указанную стоимость «нереалистичной». Кроме того, эта квартира не была указана в декларации Стефанишиной. Позднее дипломат заявила, что покупка осуществлялась в рассрочку.

Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены главы Минобороны Михаила Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.

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