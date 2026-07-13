Власти Финляндии создали под Хельсинки масштабную сеть подземных убежищ, включающую около 5,5 тысячи объектов. Как сообщает The Times, многие из них в мирное время используются как общественные пространства, где расположены бассейны, сауны, церкви и другие объекты инфраструктуры.
По данным местных властей, такая система сочетает гражданское и защитное назначение. В обычных условиях помещения сдаются в аренду и используются жителями, что позволяет поддерживать их в рабочем состоянии. Кроме того, дети и взрослые заранее знакомятся с расположением и устройством убежищ, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быстро ориентироваться.
Финская система гражданской обороны рассчитана на защиту населения при вооруженных конфликтах и других крупных угрозах, включая ядерные, химические и биологические риски. Бункеры оборудованы усиленными защитными конструкциями и способны одновременно принять около миллиона человек. При этом строительство подземных убежищ является обязательным элементом новых жилых и офисных зданий, а жителей регулярно обучают действиям в чрезвычайных ситуациях.
Ранее финский политик Армандо Мема выступил с заявлением, что Финляндия за счет своих действий, связанных с НАТО, придерживается сценария, который доказал свою пагубность на Украине.