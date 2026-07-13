The Times: Финляндия оборудовала бомбоубежища детскими площадками

По данным местных властей, такая система сочетает гражданское и защитное назначение. В обычных условиях помещения сдаются в аренду и используются жителями, что позволяет поддерживать их в рабочем состоянии. Кроме того, дети и взрослые заранее знакомятся с расположением и устройством убежищ, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быстро ориентироваться.