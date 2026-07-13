В ЕАО под видом записи на ЭКГ у женщины выманили 2 млн рублей

По информации полиции, первый звонок поступил от человека, который представился сотрудником медучреждения. Он сообщил о необходимости пройти плановую электрокардиографию и убедил женщину оформить анкету с персональными данными, отправив её через мессенджер. На следующем этапе преступники действовали по отработанной схеме: потерпевшей звонили неизвестные, заявляя о якобы выявленных незадекларированных средствах в размере двух миллионов рублей. Чтобы избежать уголовного преследования и «сохранить» деньги, женщину вынудили перевести сумму на указанный счёт, обозначив его как «безопасный».