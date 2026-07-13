Дмитрий Демешин оценил итоги восстановления трассы Красная Речка — село Казакевичево

Напомним, что утром 11 июля из-за мощного ливня уровень воды в реке Правая возле села Корсаково-2 резко повысился, что привело к смыву временной дороги, проложенной на 12-м километре этой трассы на время ремонта моста. На целый день жители сел Казакевичево, Бычиха, Новотроицкое, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2, а также Большого Уссурийского острова оказались отрезаны от мира. Происшествие случилось около 9:00 субботы, и тут же на этом участке начались восстановительные работы. Специалисты уложили на месте смытой дороги семь водопропускных труб (хотя ранее их там было три), а также отсыпали около 1 тысячи кубометров скального грунта, чтобы укрепить насыпь. В итоге к 18:40 того же дня проезд транспорта по трассе Красная Речка — Казакевичево был полностью восстановлен в обе стороны. Стоит отметить, что весь день 11 июля, пока шли восстановительные работы, спасатели МЧС России на лодках перевозили через реку Правая людей — за сутки они таким образом перевезли свыше 300 человек. Кроме того, они доставили продукты в детский лагерь и подвезли людям питьевую воду. Накануне на месте происшествия побывал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, проверив качество выполненного ремонта. «Строительство основного моста через реку Правая в районе Корсаково-2 идет по графику, завершить его мы планируем к концу сентября. Ливни не оказали влияния на сроки сдачи этого объекта. Тем не менее, расслабляться не стоит. Гидрологи предупреждают: воды в этом году будет много, и у нас, и в соседнем Китае. Поэтому держим ситуацию на постоянном контроле», — заявил Дмитрий Демешин.