Спрос на жильё в ипотеку вырос на 28% в Хабаровском крае

В Росреестре напомнили, что до полного погашения кредита квартира или дом остаются в залоге у банка, а сведения об обременении вносят в ЕГРН. Продать, подарить или обменять такое жилье можно только с согласия кредитора. Если собственник меняется, обязанности по ипотеке переходят к новому владельцу.