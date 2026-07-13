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Спрос на жильё в ипотеку вырос на 28% в Хабаровском крае

За первые шесть месяцев 2026 года на регистрацию поступило почти девять тысяч заявлений.

Жители Хабаровского края стали заметно чаще оформлять жилье в ипотеку. За первые шесть месяцев 2026 года на регистрацию поступило почти девять тысяч заявлений, сообщили в управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

Годом ранее за тот же период ведомство приняло 6985 заявлений. Таким образом, интерес к ипотечным сделкам вырос на 28%, несмотря на высокую стоимость жилья и кредитов.

Чаще всего документы подают в электронном виде через банки. За полгода через цифровые платформы поступило 5027 заявлений, причем такую ипотеку регистрируют всего за один рабочий день.

«Наибольшей популярностью у жителей края пользуется цифровой способ подачи документов на регистрацию ипотеки», — отметила заместитель руководителя управления Елена Семченко.

В Росреестре напомнили, что до полного погашения кредита квартира или дом остаются в залоге у банка, а сведения об обременении вносят в ЕГРН. Продать, подарить или обменять такое жилье можно только с согласия кредитора. Если собственник меняется, обязанности по ипотеке переходят к новому владельцу.