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Россиянам рассказали, стоит ли давать телефон детям до 2 лет

Минпросвещения рекомендует ограничить использование гаджетов детям до 2 лет.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения рекомендует ограничить гаджеты детям младше двух лет. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

Ведомство обновило правила пользования цифровыми технологиями для детей и разослало их по регионам, рекомендации теперь привязаны к возрасту.

«…Де-факто научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2-х лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием», — говорится в письме.

Минпросвещения ранее разработало рекомендации по допустимой продолжительности использования экранных устройств для детей в зависимости от возраста. Рекомендуется чередовать экранное время с подвижными играми и следить за осанкой, глазами и ушами ребенка.

Минпросвещения также назвало неадекватным детское желание есть мармелад в виде червей или крови с точки зрения психоневрологии.