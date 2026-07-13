Более 1,4 кг марихуаны изъяли у жителя Приморья

Полицейские изъяли у 39-летнего жителя села Вострецово Красноармейского округа наркотическое вещество массой 1401,2 г. Экспертиза установила, что это каннабис (марихуана). Мужчина хранил наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Источник: УМВД России по Приморскому краю.
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