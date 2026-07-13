На Тайване число пострадавших от тайфуна «Бави» возросло до 135

Количество пострадавших в результате тайфуна «Бави» на Тайване увеличилось до 135, информирует Focus Taiwan.
«Общее число пострадавших от тайфуна “Бави” на Тайване достигло 135, информации о погибших нет», — говорится в сообщении.
В материале Taipei Times сказано, что большой ущерб нескольким районам нанесли ливни. В результате были перекрыты дороги и приостановлено транспортное сообщение.
Напомним, тайфун «Бави» ударил по Японии, Тайваню и материковой части Китайской Народной Республики.
По данным Xinhua, в провинции Хубэй в КНР сильные грозы и штормовой ветер привели к гибели восьми человек. Ещё один человек считается пропавшим без вести.