Полузащитник Садыг Багиев вернулся в «СКА-Хабаровск»

Ранее уроженец Уссурийска выступал в хабаровской команде полтора года — с лета 2024 по февраль 2026 года. За это время он провел в «СКА-Хабаровске» 25 игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Также он провел три матча за «СКА-Хабаровск-2», забив за «дубль» армейцев один мяч. Но в феврале этого года полузащитник перешел в московское «Торпедо». В столичном клубе он провел восемь игр, отметившись одним голом. Сейчас Садыг Багиев вернулся в «СКА-Хабаровск» на правах аренды от «Торпедо» и будет играть в армейской команде весь предстоящий сезон в ФНЛ.