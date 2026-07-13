Хабаровские гребцы завоевали 4 медали и прошли отбор на чемпионат России

Участники соревновались в четырех возрастных категориях на разных дистанциях и типах каноэ. Так, бронзовую медаль удалось завоевать Вячеславу Нахамяеву в категории «мужчины» в четверке — ему довелось соревноваться в команде со спортсменами из Саратовской области. В этой же категории и дистанции (200 метров) Станислав Десятников выиграл «серебро» — хабаровский спортсмен выступал вместе с гребцами из Волгоградской и Нижегородской областей. Также ему удалось «взять» с этой же командой «бронзу», но уже на дистанции 500 метров и «серебро» в байдарке двойке на дистанции 500 метров с напарником из Саратова.