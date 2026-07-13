Volkswagen не будет закрывать заводы: какое решение нашла компания

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что концерн не планирует закрывать производственные площадки в рамках программы сокращения расходов. Об этом он сообщил в интервью Bild am Sonntag.
Volkswagen испытывает давление из-за необходимости сокращать издержки на внутреннем рынке и усиливающейся конкуренцией в Китае. Недавно компания объявила о масштабной реструктуризации, а также сообщила о намерении вдвое сократить модельный ряд.
«Только за прошлый год нам удалось снизить затраты на заводах в Германии в среднем на 20%. Это серьезный прогресс», — сказал глава компании.
Блюм признал, что, несмотря на высокий спрос на автомобили Volkswagen, их рентабельность остается недостаточной. На этом фоне компания продолжит сокращать расходы.
Ранее немецкий автоконцерн Mercedes-Benz вместе с другими автопроизводителями Германии усилил интерес к оборонным заказам. Франция заказала 7 тысяч грузовиков Zetros. Бундесвер приобрел у Daimler Trucks сотни грузовиков Arocs 6×6 для логистических задач.