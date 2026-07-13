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Россиянам озвучили причины сложностей в продаже квартиры

Риэлтор Рябухина: сложнее всего продать квартиру без ремонта или на первом этаже.

Источник: Комсомольская правда

Покупатели стали более требовательными, и многие объекты недвижимости подолгу остаются без покупателей. Хуже всего продаются квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первых этажах или с плохим видом. Также в числе проблемных — апартаменты для постоянного проживания. Об этом сообщила риэлтор Наталья Рябухина.

«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Однако, по словам эксперта, даже проблемную квартиру можно продать при адекватной цене. Если недостатков несколько, объект может долго не находить покупателя, но снижение стоимости способно исправить ситуацию. Главное — объективно оценить недвижимость, качественно ее презентовать и быть готовым к переговорам о цене, добавила она.

KP.RU в свою очередь сообщал, что россияне начали покупать вторичное жилье благодаря скидкам.