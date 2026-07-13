Россиянам озвучили причины сложностей в продаже квартиры

Покупатели стали более требовательными, и многие объекты недвижимости подолгу остаются без покупателей. Хуже всего продаются квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первых этажах или с плохим видом. Также в числе проблемных — апартаменты для постоянного проживания. Об этом сообщила риэлтор Наталья Рябухина.
«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Однако, по словам эксперта, даже проблемную квартиру можно продать при адекватной цене. Если недостатков несколько, объект может долго не находить покупателя, но снижение стоимости способно исправить ситуацию. Главное — объективно оценить недвижимость, качественно ее презентовать и быть готовым к переговорам о цене, добавила она.
KP.RU в свою очередь сообщал, что россияне начали покупать вторичное жилье благодаря скидкам.