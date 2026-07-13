Россиянам озвучили причины сложностей в продаже квартиры

Однако, по словам эксперта, даже проблемную квартиру можно продать при адекватной цене. Если недостатков несколько, объект может долго не находить покупателя, но снижение стоимости способно исправить ситуацию. Главное — объективно оценить недвижимость, качественно ее презентовать и быть готовым к переговорам о цене, добавила она.