Власти Финляндии построили под Хельсинки сеть из 5,5 тысяч бомбоубежищ, оборудованных бассейнами, саунами, церквями и другими объектами. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила британская газета The Times.
— Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду. Хорошо, что они используются — так мы знаем, что все работает, — но для нас также очень важно, что здесь играют дети, чтобы в случае кризиса они уже были хорошо знакомы с этим местом, — заявил Юкка-Пекка Шредерус из ведомства по обеспечению безопасности жителей Хельсинки.
Убежища оснащены стальными дверями, способными противостоять ударной волне и обеспечивать защиту от химических, биологических и ядерных угроз. Общая вместимость бункеров — около миллиона человек, что превышает население Хельсинки (689 тысяч).
При строительстве любых зданий в городе обязательно обустраивают подземные убежища. Вся сеть интегрирована в единую систему гражданской обороны, для граждан проводят обучающие курсы по выживанию в кризисных условиях, говорится в сообщении.
Ранее финский аналитик Сакари Линден заявил, что Запад втягивает Финляндию в войну с Российской Федерацией, размещая войска Североатлантического альянса на территории Лапландии.