Мотоциклист погиб в ДТП на левобережье Красноярска

В красноярской Покровке на улице Зои Космодемьянской вечером 12 июля произошло смертельное ДТП.
По информации ГАИ, 74-летний водитель автомобиля «Джили» при повороте налево на улицу Водянникова не предоставил преимущество в движении 26-летнему мотоциклисту, который ехал во встречном направлении со стороны Березина, и произошло столкновение.
От полученных травм байкер скончался на месте до приезда скорой помощи.
Установлено, что погибший не имел водительских прав и ранее уже привлекался за это к административной ответственности. В момент аварии он был в застегнутом мотошлеме, но без защитной экипировки.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.