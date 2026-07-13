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Мотоциклист погиб в ДТП на левобережье Красноярска

В красноярской Покровке на улице Зои Космодемьянской вечером 12 июля произошло смертельное ДТП.

В красноярской Покровке на улице Зои Космодемьянской вечером 12 июля произошло смертельное ДТП.

По информации ГАИ, 74-летний водитель автомобиля «Джили» при повороте налево на улицу Водянникова не предоставил преимущество в движении 26-летнему мотоциклисту, который ехал во встречном направлении со стороны Березина, и произошло столкновение.

От полученных травм байкер скончался на месте до приезда скорой помощи.

Установлено, что погибший не имел водительских прав и ранее уже привлекался за это к административной ответственности. В момент аварии он был в застегнутом мотошлеме, но без защитной экипировки.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.