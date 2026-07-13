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Приморские врачи сохранили пациентке с миомой матки возможность стать мамой

Специалисты гинекологического отделения Первой городской больницы Владивостока выполнили сложную органосохраняющую операцию 34-летней пациентке. Женщина долго мечтала о материнстве, но крупная миома матки мешала беременности. В других клиниках ей рекомендовали удаление матки. Врачи больницы провели полное обследование, обсудили случай на консилиуме и приняли решение об органосохраняющей операции. Она прошла лапароскопическим методом и завершилась успешно. Пациентка выписана.

Специалисты гинекологического отделения Первой городской больницы Владивостока выполнили сложную органосохраняющую операцию 34-летней пациентке. Женщина долго мечтала о материнстве, но крупная миома матки мешала беременности. В других клиниках ей рекомендовали удаление матки. Врачи больницы провели полное обследование, обсудили случай на консилиуме и приняли решение об органосохраняющей операции. Она прошла лапароскопическим методом и завершилась успешно. Пациентка выписана домой. Исполняющая обязанности заведующей гинекологическим отделением Умида Хамроева отметила, что операция была технически сложной, но команде удалось сохранить репродуктивную функцию. Источник: министерство здравоохранения Приморского края.