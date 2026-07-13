В Европе от экстремальной жары погибли по меньшей мере 10 тыс. человек

При этом крайне высокий уровень избыточной смертности зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. В то же время Великобритания, Германия и Италия вошли в список стран с низким уровнем избыточной смертности.