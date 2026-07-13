Новосибирцы могут столкнуться с массовым появлением мокриц на дачах в июле

В июле дачники в Новосибирской области могут столкнуться с массовым появлением мокриц на своих участках. Многие считают их вредными насекомыми, но на самом деле эти существа приносят пользу огороду и не портят урожай. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Доволенского округа.