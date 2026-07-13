Ветеран СВО стал школьным педагогом в Хабаровске

В Хабаровском крае ветераны специальной военной операции находят работу и осваивают новые профессии с помощью кадровых центров «Работа России». В этом году туда обратились уже 95 человек. Для 38 из них подобраны подходящие рабочие места, еще 55 проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию, четверо завершили обучение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В комитете по труду и занятости населения правительства края отмечают, что чаще всего участники спецоперации выбирают для обучения профессии водителя, машиниста экскаватора или бульдозера, специалиста по закупкам, сварщика. Но есть и другие примеры», — говорится в сообщении.
Так, Максим Анцупов, многодетный отец и участник СВО, после возвращения домой столкнулся с необходимостью выбрать новый профессиональный путь. На военной службе он провел 10 лет, также имел опыт в охране, но по состоянию здоровья такая работа ему больше не подходила.
В кадровом центре «Работа России» Максиму предложили пройти обучение по программе психологии преподавания. Полученные знания и навыки позволили ему трудоустроиться на должность учителя начальной военной подготовки в школе № 2 микрорайона Березовка в Хабаровске.
«Я очень благодарен за возможность применить новые знания и учить детей. Мне интересно с ребятами, я хочу рассказывать им о важных вещах, прививать им дисциплину и чувство ответственности. Конечно, порой с детьми бывает непросто, намного проще, мне кажется, было быть артиллеристом. Если бы не травма, я бы и дальше продолжал отдавать долг Родине», — отмечает Максим.
Вопросы занятости ветеранов боевых действий находятся в поле внимания депутата Государственной Думы от Хабаровского края Максима Иванова.
«Березовка — мой родной микрорайон, а школа № 2 — моя родная школа. Поэтому испытываю особую гордость, что именно здесь участник СВО Максим Анцупов нашел свое место в мирной жизни. Убежден, что передача опыта, дисциплины и уважения к стране именно таким наставником имеет высокую значимость для подрастающего поколения. Выражаю благодарность службе занятости и кадровому центру “Работа России” за системную работу по профессиональному ориентированию защитников Отечества. В рамках партийного проекта “Доступный труд” налажено взаимодействие со службой занятости по вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью, включая участников СВО. Данный подход обеспечивает комплексное оказание поддержки по различным направлениям», — подчеркнул Максим Иванов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае центры занятости вместе с региональным фондом «Защитники Отечества» организуют тематические встречи с работодателями, где ветераны СВО могут подобрать подходящую вакансию, опираясь на свои навыки и опыт.