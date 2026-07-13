Ветеран СВО стал школьным педагогом в Хабаровске

«Я очень благодарен за возможность применить новые знания и учить детей. Мне интересно с ребятами, я хочу рассказывать им о важных вещах, прививать им дисциплину и чувство ответственности. Конечно, порой с детьми бывает непросто, намного проще, мне кажется, было быть артиллеристом. Если бы не травма, я бы и дальше продолжал отдавать долг Родине», — отмечает Максим.