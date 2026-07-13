Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шушенском на фестивале «МИР Сибири» вернули владельцам 23 потерянные вещи

Полиция рассказала о своем «бюро находок» на фестивале.

Источник: Комсомольская правда

В Шушенском на фестивале «МИР Сибири» вернули владельцам 23 потерянные вещи. Событие длилось четыре дня, в нем приняли участие тысячи человек, неудивительно, что кто-то по рассеянности что-то потерял в праздничной суматохе.

Но «бюро находок» продолжает работать: в нем находятся вещи, которые ждут своих хозяев. Среди них женские сумки, часы, ключи, очки и наушники. Есть даже джинсовая куртка. И несколько банковских карт.

Так что если кто-то из гостей, отойдя от безудержного веселья, обнаружил пропажу, нужно обратиться в пункт полиции Шушенского.