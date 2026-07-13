Суд обязал лодочную станцию освободить землю для стройки «Хабаровск-Сити»

Индустриальный районный суд Хабаровска рассмотрел иск потребительского кооператива «Лодочная станция № 7» к комитету администрации города по управлению Индустриальным районом и мэрии Хабаровска и не нашел оснований поддержать его позицию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кооператив оспаривал судебное решение от 1 августа 2025 года о досрочном прекращении использования земельного участка вдоль береговой линии Амура в районе улицы Радищева для размещения лодочной станции.
В суде установлено, что земельный участок был предоставлен кооперативу в 2022 году временно, для размещения лодочной станции без права капитального строительства. Срок договора ограничивался 2027 годом.
Однако в 2025 году территория попала в границы проекта комплексного развития «Хабаровск-Сити», который предполагает строительство жилых кварталов, социальных объектов, парка и благоустройство. Этот участок уже передан застройщику.
Кооператив не перевёл лодочную станцию на новое место, более того — на предоставленной организации земле были построены гаражи, хотя это не было предусмотрено договором.
Суд первой инстанции отказал кооперативу в удовлетворении иска. Было принято во внимание то обстоятельство, что разрешение выдавалось временное, что у кооператива не было законных прав на землю. И, конечно, учитывался приоритет публичной цели большого инвестиционного проекта, который изменит облик Хабаровска.
Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда оставила решение без изменения, подтвердив его законность и обоснованность. Решение суда вступило в законную силу.