Суд обязал лодочную станцию освободить землю для стройки «Хабаровск-Сити»

Суд первой инстанции отказал кооперативу в удовлетворении иска. Было принято во внимание то обстоятельство, что разрешение выдавалось временное, что у кооператива не было законных прав на землю. И, конечно, учитывался приоритет публичной цели большого инвестиционного проекта, который изменит облик Хабаровска.