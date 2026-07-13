Автоэксперт Плетнёв рассказал новосибирцам, как распознать плохой бензин

Новосибирцам рассказали, как отличить некачественное топливо. Автоэксперт Сергей Плетнёв в беседе с изданием «Лента.ру» назвал основные признаки, на которые стоит обратить внимание при заправке.
По словам эксперта, качественный бензин должен быть прозрачным с бледно-жёлтым оттенком. Мутный бензин с осадком или плёнкой на поверхности может содержать воду или посторонние примеси. «Качественный бензин имеет резкий, но чистый запах. Если топливо пахнет кисло, затхло или напоминает растворитель, это указывает на нежелательные примеси», — отметил Плетнёв.
Он также предложил простой тест: капнуть топливо на белую бумагу и дождаться испарения. Хороший бензин не оставит следов, а жирное пятно укажет на маслянистые примеси. Однако некоторые признаки, например содержание серы, невозможно определить визуально. Для этого нужно изучить паспорт качества на автозаправке, где указаны состав и характеристики топлива, добавил Плетнёв.