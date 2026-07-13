Автоэксперт Плетнёв рассказал новосибирцам, как распознать плохой бензин

Он также предложил простой тест: капнуть топливо на белую бумагу и дождаться испарения. Хороший бензин не оставит следов, а жирное пятно укажет на маслянистые примеси. Однако некоторые признаки, например содержание серы, невозможно определить визуально. Для этого нужно изучить паспорт качества на автозаправке, где указаны состав и характеристики топлива, добавил Плетнёв.