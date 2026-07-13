Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ты крутой»: бывший претендент на пояс UFC бросил вызов Асу Алмабаеву

Топовый боец наилегчайшего дивизиона UFC и бывший претендент на чемпионский пояс американец Брэндон Ройвал бросил вызов казахстанцу Асу Алмабаеву, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Об этом экс-претендент на чемпионство в лучшей лиге мира заявил после поединка на UFC 329. Кадры опубликовали в паблике UFC Eurasia в Instagram.

«Асу Алмабаев, погнали, детка! Ты лучший, ты крутой. Я хочу подраться с тобой, потому что ты крут, бро», — заявил Ройвал в интервью Джо Рогану сразу же после боя, находясь в октагоне.

Отметим, накануне Ройвал «задушил» Лонира Кавану и сорвал бонус за лучший поединок вечера. В настоящее время американец находится выше Асу в топе наилегчайшего дивизиона.

Также напомним, что несколько лет назад Брэндон пытался завоевать чемпионский пояс UFC в бою с Алешандре Пантожей.