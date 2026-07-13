«Ты крутой»: бывший претендент на пояс UFC бросил вызов Асу Алмабаеву

Об этом экс-претендент на чемпионство в лучшей лиге мира заявил после поединка на UFC 329. Кадры опубликовали в паблике UFC Eurasia в Instagram.
«Асу Алмабаев, погнали, детка! Ты лучший, ты крутой. Я хочу подраться с тобой, потому что ты крут, бро», — заявил Ройвал в интервью Джо Рогану сразу же после боя, находясь в октагоне.
Отметим, накануне Ройвал «задушил» Лонира Кавану и сорвал бонус за лучший поединок вечера. В настоящее время американец находится выше Асу в топе наилегчайшего дивизиона.
Также напомним, что несколько лет назад Брэндон пытался завоевать чемпионский пояс UFC в бою с Алешандре Пантожей.