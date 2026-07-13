Выездная аттестация инструкторов-проводников по водному туризму прошла в национальном парке «Бикин»

В национальном парке «Бикин» прошла выездная аттестация инструкторов-проводников по водному туризму — ее провела команда центра аттестации «Русский Восток». Инструкторы повторили правила безопасности на воде, основы первой помощи, правила управления плавсредствами, организацию переправ и действия при ЧС. Эксперты фиксировали результаты и указывали на недочеты, подсказывая, как их исправить. Финансирование аттестации обеспечил Центр «Амурский тигр». За 10 лет Центр помог построить в нацпарке всю социальную инфраструктуру и административный блок, также создается комплекс объектов для развития туризма, принята программа премий для научных сотрудников, организована закупка техники.