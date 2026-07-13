Хабаровский край 9 человек травмированы в 7 авариях 12 июля

Среди выявленных нарушений — 16 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 4 в пределах г. Хабаровска. По ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) привлечены 19 водителей (16 из них — в краевой столице). За нарушение правил перехода проезжей части (ст. 12.29 КоАП РФ) составлены материалы в отношении 8 пешеходов (4 — в г. Хабаровске). Кроме того, 14 водителей управляли транспортными средствами без права на управление либо будучи лишёнными такого права (4 случая — в г. Хабаровске).