Один человек погиб, четверо ранены при ударах США по Ирану

По информации агентства, один из снарядов попал в насосную станцию в иранской провинции Хузестан. В результате американского удара погиб охранник объекта, еще четыре человека получили ранения.
Власти Ирана уточнили, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее KP.RU сообщал, что военные США начали новую серию ударов целям в Иране. По дынным американского Центрального командования ВС, атаки ведутся для дальнейшего ослабления возможностей Тегерана. Вблизи городов Бендер-Аббас и Сирик прогремело более 10 взрывов.