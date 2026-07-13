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Названа дата завершения приёма заявлений в первый класс: до какого числа надо успеть

В России приём заявлений в первый класс завершится 5 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Прием заявлений в первый класс в России завершится 5 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«6 июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Документы можно подать лично в школу или отправить почтой с уведомлением о вручении. Также доступна электронная подача через Единый портал госуслуг или соответствующий региональный портал, интегрированный с ним.

В ведомстве отметили, что уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале «Госуслуги», а также по указанным почтовому или электронному адресу. При наличии свободных мест возможна запись в школу не по месту регистрации.

Напомним, что с 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания.