В ГД предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда, а не прожиточного минимума пенсионера.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Сейчас неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей в месяц.
Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума.
В сопроводительных документах отмечается, что предлагаемый законопроект является социально ориентированным и направлен на укрепление принципов социальной справедливости.
«Например, прожиточный минимум — 18 тысяч, а пенсионер получает только 15 тысяч рублей. В этом случае Соцфонд назначает ему доплату в 3 тысячи», — пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что вместо регионального прожиточного минимума пенсионера проектом предлагается использовать за основу единый для всей страны федеральный МРОТ в 27 тысяч рублей.