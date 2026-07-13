Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — говорится в комментарии.
По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.
В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке «рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво».
Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а также его спутница и сын. Злоумышленница — по данным Интерпола, это гражданка Украины — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой.
На прошлой неделе под Киевом нашли тело подозреваемой. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в ее убийстве — сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Обоих суд отправил под стражу.