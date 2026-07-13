Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости. Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, об этом заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.