Врач тайно сфотографировал сотни женщин в туалетах трёх больниц

«Райан Чо признал себя виновным по 13 пунктам, в которые суд объединил более 900 эпизодов вуайеризма. Следствие установило, что с 2021 по 2025 год Чо тайно снимал коллег женского пола в туалетах больниц, где работал после окончания университета», — говорится в сообщении.