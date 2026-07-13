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Врач тайно сфотографировал сотни женщин в туалетах трёх больниц

Врач фотографировал и снимал на видео женщин в туалетах медучреждений, пострадали сотни женщин, в том числе его коллеги женского пола.

Источник: Аргументы и факты

Врач фотографировал и снимал на видео женщин в туалетах медучреждений в Австралии, сообщает Mothership.

В материале сказано, что это произошло в Мельбурне. 28-летний Райан Чо из Сингапура следил за женщинами в туалетах трёх больниц. Врач признался, что это происходило в течение четырёх лет.

В полиции рассказали, что пострадали сотни женщин, в том числе медики.

«Райан Чо признал себя виновным по 13 пунктам, в которые суд объединил более 900 эпизодов вуайеризма. Следствие установило, что с 2021 по 2025 год Чо тайно снимал коллег женского пола в туалетах больниц, где работал после окончания университета», — говорится в сообщении.

В ходе обыска у врача обнаружили более 4,5 тысячи видеороликов с 460 жертвами. Кроме того у него был ноутбук, содержавший более десяти тысяч видео и фотографий сексуального характера.

Напомним, по данным Stern, педиатра из ФРГ обвинили в 130 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Детский врач в течение 12 лет совершал преступления сексуального характера в клиниках, в которых работал.