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Отмена и многочасовые задержки рейсов произошли в аэропорту Толмачёво утром 13 июля

Утром 13 июля произошли изменения в расписании новосибирского аэропорта Толмачёво, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Сиб.фм

Полностью отменён рейс SU 1461 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в московский аэропорт Шереметьево. Кроме того, зафиксированы длительные задержки на вылет. Борт DP 6526 до Шереметьево, запланированный на 08:15, перенесен на 10:50. Значительно сместилось время отправления рейса Y7 916 в Норильск: в расписании на данный момент вместо 10:00 фигурирует вылет в 19:35.

Также задерживается и прибытие ряда самолётов. Это рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Якутска, Благовещенска, Норильска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского.

Пассажирам и встречающим рекомендуют уточнять актуальные данные.