Отмена и многочасовые задержки рейсов произошли в аэропорту Толмачёво утром 13 июля

Полностью отменён рейс SU 1461 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в московский аэропорт Шереметьево. Кроме того, зафиксированы длительные задержки на вылет. Борт DP 6526 до Шереметьево, запланированный на 08:15, перенесен на 10:50. Значительно сместилось время отправления рейса Y7 916 в Норильск: в расписании на данный момент вместо 10:00 фигурирует вылет в 19:35.