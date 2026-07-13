Дорожники восстановили движение на трассе Кукан — Догордон

Специалисты в течение всей ночи устанавливали водопропускные трубы и отсыпали грунт на 17-м километре этой трассы. В итоге сегодня утром все ограничения на проезд по дороге в обе стороны были сняты. Напомним, что село Догордон Хабаровского района оставалось последним населенным пунктом в регионе, отрезанным от «большой земли» из-за размыва дороги. Но сейчас транспортная связь с ним полностью восстановлена. Кроме того, вчера весь день отсыпали объездную дорогу возле моста через реку Быдыр на соседней трассе Биробиджан — Кукан в Хабаровском районе. Там установили водопропускные трубы и пролетное строение, а также приступили к отсыпке временного объезда скальным грунтом. За минувшие сутки уровень воды в местных реках снизился на 50 сантиметров, что позволило приступить к активным восстановительным работам.