Зерновые, соя, кукуруза: научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству создадут в Хабаровском крае

Губернатор Дмитрий Демешин обсудил с руководством холдинга «Золотой початок» создание научно-производственного комплекса по селекции и семеноводству. Производство, организованное на Дальнем Востоке, позволит исключить затраты на логистику, сократить сроки поставок и снизить зависимость от внешних поставщиков, что уменьшит конечную цену. Комплекс планируют создать на базе компании «Спорос» в Бикине, где действует крупнейший на ДВ современный семенной завод. Здесь занимаются производством, подготовкой и хранением семян сои, а также есть склады и лаборатория. «Хабаровский край — родина сои, и мы имеем все возможности для производства отечественных семян высокого качества. Наличие в регионе развитой научной базы и условий для сельского хозяйства создают предпосылки для формирования на Дальнем Востоке полноценного научно-производственного центра», — отметил генеральный директор холдинга Сергей Трегуб. На первом этапе проекта планируют вывести гибриды и сорта, которые обеспечат потребности аграриев ДВ и впоследствии выйдут на западные рынки России.