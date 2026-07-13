В Хабаровском крае восстановлено движение на подъезде к селу Догордон

В Хабаровском районе восстановили движение на подъезде к селу Догордон. Из-за сильных дождей на 17-м километре размыло дорогу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты установили здесь водопропускные трубы и отсыпали грунт.
Также на участке Биробиджан — Кукан уровень воды в реке Быдыр снизился на 50 см. Благодаря этому дорожники оперативно установили пролетное строение через мост и отсыпали объезд скальным грунтом.
Напомним, что вчера специалисты также завершили восстановление проезда по дороге Красная Речка — Казакевичево. Результаты работ проконтролировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
— Молодцы, хорошо, быстро сработали — и дорожники, и оперативные службы. Расслабляться не стоит, потому что в этом году воды будет много, и у нас, и в соседнем Китае, поэтому я прошу держать всё это на контроле. Надо к этому готовиться, — сказал глава региона.
Во время работ спасатели помогали сельчанам, организовав лодочную переправу. За сутки в села Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2 перевезли свыше 300 человек.