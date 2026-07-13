В Хабаровском крае восстановлено движение на подъезде к селу Догордон

— Молодцы, хорошо, быстро сработали — и дорожники, и оперативные службы. Расслабляться не стоит, потому что в этом году воды будет много, и у нас, и в соседнем Китае, поэтому я прошу держать всё это на контроле. Надо к этому готовиться, — сказал глава региона.