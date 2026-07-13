Во Владивостоке видеокамеры помогают контролировать ремонт теплосетей

С помощью камер видеонаблюдения начали контролировать во Владивостоке работы по ремонту теплосетей, а подрядчикам запретили приступать к работам до полной закупки необходимой техники и материалов. Об этом сообщил глава Владивостока Константин Шестаков во время рабочего выезда на объекты. В ходе него он вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко проинспектировал работы на Пушкинской, 32 и 39, на 40 лет ВЛКСМ, на Фонтанной, 11 и на Фонтанной, 51.
По словам Шестакова, изменён подход к работе с подрядными организациями. Теперь подрядчик не допускается на объект до приобретения всех необходимых материалов. На местах выполнения работ обязали установить видеокамеры. Это нужно, чтобы исключить снижение темпов работы и контролировать качество выполнения работ. В настоящий момент на Пушкинской трубопровод смонтирован более чем на 70% и частично выполнено асфальтирование. На участке 40 лет ВЛКСМ готовность также превышает 70%. На объектах задействованы бригады рабочих и крупная строительная техника, сообщили в администрации города.
На улице Фонтанной начался второй этап работ. Он идёт на участке от Краснознамённого переулка до здания прокуратуры. Одновременно, при благоприятных погодных условиях, выполняется асфальтирование первого участка от перекрёстка Уборевича и Суханова до Краснознамённого переулка. Третий этап предусматривает замену теплосети на участке от здания прокуратуры до пересечения Фонтанной с Океанским проспектом. В ходе всех трёх этапов перекрыты две полосы движения. Степень изношенности сетей в этой зоне ранее оценивалась свыше 90%. Заместитель генерального директора АО «ВПЭС» Николай Трофимов уточнил, что протяжённость ремонтируемого участка составляет 472 метра. Диаметр труб — 219 миллиметров.
Также в ходе выезда губернатору показали территорию на улице Ивановской, 3−19. Там по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на месте пустыря будет создана аллея с озеленением и пешеходными дорожками. Вдоль Ивановской уже обустроен технологический тротуар для удобного прохода к парковке. Запланирована установка остановочного павильона «Госпиталь ТОФ». Также предусмотрена организация пешеходного перехода. Решение о благоустройстве аллеи на Ивановской, 3−19 было принято горожанами в ходе рейтингового голосования в 2025 году. Концепция благоустройства обсуждалась с местными жителями на встречах.
В этом году по национальному проекту также проходят благоустройства ландшафтно-парковой зоны ДВФУ и аллеи на Кирова, 5−9.