Во Владивостоке видеокамеры помогают контролировать ремонт теплосетей

По словам Шестакова, изменён подход к работе с подрядными организациями. Теперь подрядчик не допускается на объект до приобретения всех необходимых материалов. На местах выполнения работ обязали установить видеокамеры. Это нужно, чтобы исключить снижение темпов работы и контролировать качество выполнения работ. В настоящий момент на Пушкинской трубопровод смонтирован более чем на 70% и частично выполнено асфальтирование. На участке 40 лет ВЛКСМ готовность также превышает 70%. На объектах задействованы бригады рабочих и крупная строительная техника, сообщили в администрации города.