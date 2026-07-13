Сильный пожар в Лондоне остановил движение поездов и повредил дома

В тушении сильного пожара вблизи железной дороги на северо-востоке Лондона принимают участие более 120 человек. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает The Guardian.
Пожар произошел в районе Уолтемстоу. Огонь повредил жилой дом, несколько приусадебных участков, хозяйственные постройки и железнодорожную насыпь. Движение поездов по линии Weaver London Overground было приостановлено, спасателям пришлось освобождать пассажиров из остановившихся составов.
В настоящее время пожар тушат 125 пожарных и 20 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, вызванное падением дерева. О пострадавших не сообщается, говорится в сообщении.
9 июня на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) молния ударила в один из элементов автоматики. В связи с этим произошла задержка поездов на линии, сообщили в пресс-службе МЖД. После удара молнии на станции Железнодорожная временно отключился один из элементов железнодорожной автоматики.
13 июня стало известно, что серия пожаров произошла за последние несколько дней из-за молний в различных регионах России, есть пострадавший.