Сильный пожар в Лондоне остановил движение поездов и повредил дома

9 июня на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) молния ударила в один из элементов автоматики. В связи с этим произошла задержка поездов на линии, сообщили в пресс-службе МЖД. После удара молнии на станции Железнодорожная временно отключился один из элементов железнодорожной автоматики.