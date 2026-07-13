Ученые выяснили, как дневной свет улучшает качество сна

Ученые из Манчестерского университета пришли к выводу, что регулярное пребывание при ярком естественном освещении способствует более быстрому засыпанию, улучшает качество ночного отдыха и увеличивает продолжительность глубокого сна. Результаты исследования опубликованы в научном журнале npj Biological Timing and Sleep.
В исследовании участвовали 89 взрослых добровольцев, которые на протяжении нескольких дней носили датчики освещенности и фитнес-трекеры. Анализ более 500 дней наблюдений показал, что люди, получавшие больше дневного света, раньше ложились спать и просыпались, а стабильный режим освещения без резких перепадов был связан с более продолжительным глубоким сном.
Исследователи отмечают, что глубокий сон играет важную роль в восстановлении организма, работе мозга и укреплении памяти. По их мнению, современный образ жизни с недостатком дневного света и избытком яркого искусственного освещения вечером нарушает биологические ритмы. Специалисты считают, что увеличить время пребывания на естественном свету и соблюдать стабильный режим освещения — простой способ улучшить сон и поддержать здоровье.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что чрезмерное внимание к качеству сна может, наоборот, ухудшить ночной отдых.