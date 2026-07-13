Ученые выяснили, как дневной свет улучшает качество сна

В исследовании участвовали 89 взрослых добровольцев, которые на протяжении нескольких дней носили датчики освещенности и фитнес-трекеры. Анализ более 500 дней наблюдений показал, что люди, получавшие больше дневного света, раньше ложились спать и просыпались, а стабильный режим освещения без резких перепадов был связан с более продолжительным глубоким сном.