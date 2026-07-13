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В Омске утром 13 июля отменили и задержали рейсы в Москву и Сочи

Пассажиры столкнулись с переносом вылетов в Москву и Сочи, часть рейсов отправилась с опозданием.

Источник: Om1 Омск

В омском аэропорту утром 13 июля зафиксированы отмены и задержки рейсов.

По данным онлайн-табло, отменены рейсы в Москву DP6522 авиакомпании «Победа» и SU1639 «Аэрофлота».

Кроме того, вылет рейса U6388 «Уральских авиалиний» в Москву (Домодедово) перенесён с 06:30 на 09:00.

Почти на 10 часов — с 07:10 на 17:10 — перенесён вылет рейса FV6158 «Россия» в Сочи.

Ещё один рейс KL480 «Северный ветер» в Сочи задержан до 12:05.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.