Из-за аномальной жары в Европе погибли тысячи людей: названа жуткая цифра

Не менее 10 тыс. человек могли погибнуть в результате экстремальной жары, установившейся в Европе во второй половине июня. Об этом пишет ТАСС.
Согласно данным агентства, на 26-й неделе 2026 года избыточная смертность в Европе превысила 10 тыс. человек во всех возрастных группах. При этом основная доля пришлась на людей старше 65 лет — более 9 тыс. случаев.
Крайне высокий уровень избыточной смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия, напротив, показали низкие показатели.
В конце июня Западную Европу накрыла аномальная жара — температура поднималась выше 40 градусов.
По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, смертельная жара, которая установилась в Европе, России не грозит.