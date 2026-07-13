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Из-за аномальной жары в Европе погибли тысячи людей: названа жуткая цифра

Как минимум 10 тысяч человек погибли из-за экстремальной жары в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 10 тыс. человек могли погибнуть в результате экстремальной жары, установившейся в Европе во второй половине июня. Об этом пишет ТАСС.

Согласно данным агентства, на 26-й неделе 2026 года избыточная смертность в Европе превысила 10 тыс. человек во всех возрастных группах. При этом основная доля пришлась на людей старше 65 лет — более 9 тыс. случаев.

Крайне высокий уровень избыточной смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия, напротив, показали низкие показатели.

В конце июня Западную Европу накрыла аномальная жара — температура поднималась выше 40 градусов.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковца, смертельная жара, которая установилась в Европе, России не грозит.

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