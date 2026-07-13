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Туман сорвал концерт Анны Семенович в Северобайкальске

Она не смогла вовремя вылететь.

Источник: РИА "Новости"

Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска и опоздала на концерт. Об этом певица рассказала в соцсетях.

Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович должна была выступить в Северобайкальске на Дне БАМовца, однако из-за густого тумана она не смогла прилететь в этот город, расположенный на берегу Байкала.

Анна Семенович должна была стать звездным гостем Дня БАМовца, который в Северобайкальске отметили 11 июля, и дать зажигательный концерт. Однако байкальский туман все испортил. Из-за нелетной погоды рейс из Иркутска отложили, и певица не смогла вовремя прилететь. Выступление пришлось отменить.

Однако артистка поздравила БАМовцев с праздником, пообещав посетить Северобайкальск в будущем.