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В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО с 1 сентября

Россиянам с I и II группами здоровья отменят отдельные справки для спорта.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября россиянам с I и II группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО», — сказал он для РИА Новости.

Свищев уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижения контроля за состоянием здоровья участников.

Депутат добавил, что с 1 сентября главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады с учетом масштаба мероприятия, количества участников и погодных условий.

Ранее KP.RU сообщал, что спорт популярен среди россиян всех возрастов, особенно среди работающих. Каждый пятый-шестой опрошенный гражданин указал на сдачу нормативов ГТО и корпоративные спортивные мероприятия с участием сотрудников.

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