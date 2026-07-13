Четверо туристов заблудились в горах Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области, в районе Большого Алматинского пика, четверо туристов сбились с маршрута и не могли самостоятельно продолжить спуск.
Сообщение об этом поступило на пульт 112, и спасатели Службы спасения ДЧС города Алматы незамедлительно выдвинулись на место для проведения аварийно-спасательных работ.
К счастью, туристы были найдены, и их благополучно сопроводили до парковки «Проходная».
Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
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