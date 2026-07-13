Зеленского и НАТО обезоружили: главная новость СВО 13 июля

Ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования уничтожили военные объекты в Черноморске и Одессе. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что киевский режим перепрофилировал ранее гражданские предприятия на выпуск военной продукции. Эти цеха стали целями ударов.
«Удары по Одесской области были продиктованы военной необходимостью, так как предприятия, которые ранее занимались ремонтом судостроительной техники, преступный киевский режим перепрофилировал под изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных морских дронов, которые используют для атак по России. Эти производственные цеха и складские комплексы с готовой продукцией были уничтожены. Самое ценное, что там находилось, — это оборудование, которое не подлежит восстановлению, и логистических возможностей западных стран явно не хватит, чтобы это оборудование поставить», — отметил он.
По словам военного эксперта, также ударами ВС РФ уничтожены места разгрузки и хранения вооружения, которое для ВСУ поставляют европейские партнеры морским путем.
«Уничтожены пункты хранения вооружения НАТО, которое относится к особо ценному, поскольку оснащено системами спутниковой навигации, лазерного дальнометрирования, целеуказания. Удар пришёлся не только в самое сердце украинского ВПК, но также по НАТО, лишив организацию боеприпасов и высокоточного оружия, которое планировалось использовать против российских вооружённых сил», — подчеркнул Иванников.