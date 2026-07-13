Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского и НАТО обезоружили: главная новость СВО 13 июля

Черноморск и Одесса охвачены пожарами: после точных прилетов взорвались производственные цеха ВПК. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников отметил, что ударами ВС РФ также уничтожены склады с вооружением НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования уничтожили военные объекты в Черноморске и Одессе. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что киевский режим перепрофилировал ранее гражданские предприятия на выпуск военной продукции. Эти цеха стали целями ударов.

«Удары по Одесской области были продиктованы военной необходимостью, так как предприятия, которые ранее занимались ремонтом судостроительной техники, преступный киевский режим перепрофилировал под изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных морских дронов, которые используют для атак по России. Эти производственные цеха и складские комплексы с готовой продукцией были уничтожены. Самое ценное, что там находилось, — это оборудование, которое не подлежит восстановлению, и логистических возможностей западных стран явно не хватит, чтобы это оборудование поставить», — отметил он.

По словам военного эксперта, также ударами ВС РФ уничтожены места разгрузки и хранения вооружения, которое для ВСУ поставляют европейские партнеры морским путем.

«Уничтожены пункты хранения вооружения НАТО, которое относится к особо ценному, поскольку оснащено системами спутниковой навигации, лазерного дальнометрирования, целеуказания. Удар пришёлся не только в самое сердце украинского ВПК, но также по НАТО, лишив организацию боеприпасов и высокоточного оружия, которое планировалось использовать против российских вооружённых сил», — подчеркнул Иванников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше