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В Иркутском районе спасатели вывели из леса двух заблудившихся девушек

Оперативный дежурный по телефону указала им правильный путь через специальное приложение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском муниципальном округе днём 4 июля спасатели помогли выбраться из леса двум девушкам 2000 и 2001 года рождения.

— Они отправились из садоводства «Бирюсинка» в сторону Ершовского залива, но сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу, — сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Потерявшись, девушки позвонили спасателям. Оперативный дежурный с помощью специального приложения установила их координаты, затем дистанционно сориентировала и указала правильное направление движения.

В итоге заблудившиеся самостоятельно вышли к автомобильной дороге.

МЧС России напоминает: отправляясь в лес, сообщите близким маршрут и время возвращения, имейте при себе заряженный телефон, выбирайте яркую и комфортную одежду.

Если потерялись — звоните по номеру 112, оставайтесь на месте и ждите спасателей.

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