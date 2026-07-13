В Иркутском районе спасатели вывели из леса двух заблудившихся девушек

В Иркутском муниципальном округе днём 4 июля спасатели помогли выбраться из леса двум девушкам 2000 и 2001 года рождения.
— Они отправились из садоводства «Бирюсинка» в сторону Ершовского залива, но сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу, — сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Потерявшись, девушки позвонили спасателям. Оперативный дежурный с помощью специального приложения установила их координаты, затем дистанционно сориентировала и указала правильное направление движения.
В итоге заблудившиеся самостоятельно вышли к автомобильной дороге.
МЧС России напоминает: отправляясь в лес, сообщите близким маршрут и время возвращения, имейте при себе заряженный телефон, выбирайте яркую и комфортную одежду.
Если потерялись — звоните по номеру 112, оставайтесь на месте и ждите спасателей.