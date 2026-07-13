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Два уголовных дела возбудили после гибели детей на воде в Хабаровском крае

Оба дела расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Комсомольске-на-Амуре следователи возбудили два уголовных дела после гибели девятилетних мальчика и девочки на водоемах. Оба дела расследуют по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, первый случай произошел днем 10 июля. Мальчик приехал с друзьями на велосипедах к берегу Амура в районе улицы Новаторов и решил искупаться. Ребенок зашел в воду, не справился с сильным течением и утонул.

Поиски продолжались несколько дней. Водолазы обследовали дно и береговую линию, а вечером 12 июля тело погибшего обнаружили и передали сотрудникам полиции.

Вторая трагедия случилась 12 июля у искусственного карьера в районе промышленной территории Северного шоссе. Девочка пришла туда вместе с подругами и стала играть в воде, хотя не умела плавать. Ребенок утонул, тело подняли водолазы МЧС.

Следователи восстанавливают обстоятельства обоих происшествий и выясняют, находились ли рядом взрослые и кто должен был следить за детьми. В ведомстве напомнили, что купаться можно только в оборудованных местах, а несовершеннолетних нельзя оставлять у рек, карьеров и других водоемов без присмотра.

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