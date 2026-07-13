Два уголовных дела возбудили после гибели детей на воде в Хабаровском крае

Следователи восстанавливают обстоятельства обоих происшествий и выясняют, находились ли рядом взрослые и кто должен был следить за детьми. В ведомстве напомнили, что купаться можно только в оборудованных местах, а несовершеннолетних нельзя оставлять у рек, карьеров и других водоемов без присмотра.