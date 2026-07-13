В Красноярск пришло потепление

На наступившей неделе в Красноярске повысится температура воздуха, но временами будет пасмурно.
В понедельник ожидается +24, +26 °C, переменная облачность и без осадков.
Во вторник пройдет дождь и станет немного холоднее: около +22 °C. В среду также возможны осадки, дневная температура составит +23 °C.
В четверг и пятницу будет ясно и сухо, воздух прогреется до +25, +28 °C соответственно.
На выходных прогнозируются умеренные дожди и от +23 до +26 °C.
По ночам с 13 по 19 июля ожидается от +12 до +17 °C. Ветер в этот период будет преимущественно южного направления, от слабого до умеренного.